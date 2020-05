Bratislava 14. mája (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves bude mať nového miestneho kontrolóra. Stal sa ním Vlastimír Fekiač, ktorého spomedzi uchádzačov nadpolovičnou väčšinou zvolilo miestne zastupiteľstvo na májovom rokovaní. Do funkcie by mal nastúpiť v piatok (15. 5.). Pre TASR to uviedol devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.



"Boli prihlásení štyria kandidáti, z toho sa jedna kandidátka vzdala a jedna sa nedostavila. Vyberalo sa z troch kandidátov," poznamenal Krajčír.



Poslanecký zbor schválil návrh voľby miestneho kontrolóra po tom, ako sa dovtedajší kontrolór Milan Slezák vzdal k 10. februáru svojej funkcie. Urobil tak po tom, ako sa po vlaňajších voľbách stal kontrolórom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



Funkčné obdobie nového miestneho kontrolóra je do 14. mája 2026.