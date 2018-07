Devínska Nová Ves opäť vyhlásila verejnú zbierku školských potrieb

Tie možno doniesť na devínskonovoveský miestny úrad na Novoveskej ulici, a to až do konca augusta.

Bratislava 17. júla (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves chce aj tento roka pokračovať v pomoci so školskými potrebami pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyhlásila preto opäť verejnú zbierku školských pomôcok, či už nových alebo použitých, ale zachovalých.



Tie možno doniesť na devínskonovoveský miestny úrad na Novoveskej ulici, a to až do konca augusta. "Nezdráhajte sa napísať, ak viete o niekom, kto by výťažok zo zbierky potreboval," informuje zároveň mestská časť na svojej webovej stránke. Takéto správy je potrebné adresovať referentke sociálnych vecí prostredníctvom emailovej adresy zuzana.pestunova@mudnv.sk.