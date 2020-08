Bratislava 17. augusta (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves vyhlásila verejnú zbierku školských pomôcok. V rámci nej je možné priniesť na miestny úrad nové, ale aj použité školské pomôcky, s ktorými sa ešte dá pracovať. Pred začiatkom blížiaceho sa nového školského roka ich chce mestská časť rozdeliť do rodín, ktoré nemajú možnosť zakúpiť ich svojim deťom samy.



"Pomôžme deťom plnohodnotne začať nový školský rok. Privítame a vďačne odovzdáme každý príspevok, či to bude školská taška, peračník, zošity alebo obyčajná ceruzka. Najviac však našim deťom chýbajú geometrické pomôcky, fľaše na vodu a dezinfekcia na ruky," vyzýva starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír na sociálnej sieti.



Školské pomôcky je možné priniesť osobne počas stránkových hodín na miestny úrad na Novoveskej ulici do 28. augusta.