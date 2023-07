Devínska Nová Ves chce ľudí v Mládežníckom parlamente i Rade seniorov

Bratislava 18. júla (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves hľadá záujemcov do miestneho Mládežníckeho parlamentu i Rady seniorov. V oboch prípadoch je potrebné poslať prihlášky do 15. augusta, podávajú sa elektronicky. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Súčasťou elektronickej prihlášky musí byť motivačný list a zoznam prípadných problémov, ktoré ťa v mestskej časti trápia a návrhy, ako sa dopracovať k ich riešeniu," podotýka samospráva.



Prihlášku do Mládežníckeho parlamentu ako poradného a iniciatívneho orgánu môže podať mladý človek od 14 do 25 rokov, ktorý býva alebo študuje v Devínskej Novej Vsi. Funkčné obdobie sú dva roky.



Úlohou bude napríklad spracovávať a podávať iniciatívne návrhy a stanoviská vo veciach týkajúcich sa mládeže i prerokovávať návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou. Rovnako tak podieľať sa na rozvoji mládežníckych iniciatív a riešení problémov mladých či zapájať sa do rozvoja mimoškolskej výchovy a vzdelávania.



Prihlášku do Rady seniorov môže podať obyvateľ nad 60 rokov, ktorý nie je poslancom a chce sa podieľať na zlepšení života seniorov. Funkčné obdobie sú dva roky, pričom rada zastupuje záujmy seniorov na území mestskej časti v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a životných podmienok seniorov.



Úlohou je spracúvať a podávať iniciatívne návrhy a stanoviská vo veciach týkajúcich sa seniorov, najmä na podporu zvýšenia úrovne životných podmienok, presadzovania a dodržiavania práv seniorov či aktívne zapájať seniorov do verejného života. Rovnako tak spolupracovať s organizáciami seniorov, podieľať sa na podpore aktívneho starnutia či prerokúvať návrhy týkajúce sa zlepšenia práce so seniormi.