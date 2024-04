Devínsky amfiteáter vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

Bratislava 24. apríla (TASR) - Amfiteáter na Slovanskom nábreží pod hradom Devín v Bratislave, známy aj ako letné kino, bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Informuje o tom Pamiatkový úrad (PÚ) SR. Amfiteáter sa dostal nedávno, po urovnaní dlhoročného súdneho sporu, späť do rúk hlavného mesta. Chátrajúci objekt plánuje mesto obnoviť.



"Ide o stavbu, ktorá je nositeľom významných pamiatkových hodnôt," zdôrazňuje PÚ SR. Za unikátne považujú pamiatkari aj umiestnenie stavby. Pripomínajú, že je situovaná v "mimoriadne atraktívnej lokalite", ktorá je významná z historického, urbanistického a predovšetkým jedinečného prírodno-krajinného hľadiska.



Budova bývalej reštaurácie a amfiteátra bola postavená v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Za socializmu ju spravoval podnik Reštaurácie a jedálne. Po roku 1989 ju získalo do správy mestské múzeum, ktoré sa budovu rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.



Mestské zastupiteľstvo Bratislavy však v marci 1991 napadlo platnosť zmluvy, vo veci sa začal dlhoročný súdny spor. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva hlavného mesta poslanci schválili návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní. Začatie rokovaní o mimosúdnom vyriešení súdneho sporu odporučila hlavnému mestu advokátska kancelária, ktorá ho v spore zastupovala. Odôvodnila to "vysokou pravdepodobnosťou neúspechu v spore".



V decembri 2023 schválili bratislavskí mestskí poslanci návrh dohody o urovnaní súdneho sporu týkajúceho sa nájmu objektu. Vo februári primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval, že amfiteáter je späť v rukách hlavného mesta. Avizoval zároveň plán revitalizácie "ikonického" miesta. Hlavné mesto pritom už v roku 2017 deklarovalo, že chce vrátiť do tohto objektu život a obnoviť v ňom kultúru a zároveň ho zrekonštruovať. V minulosti dostala budova aspoň čiastočne nový vzhľad, keď ju prekryli plachtou kopírujúcou pôvodnú siluetu amfiteátra. Spodná časť dostala antigrafitový náter.