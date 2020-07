Divadlo Aréna zrekonštruujú, práce majú spustiť začiatkom roka 2021

Bratislava 17. júla (TASR) – Divadlo Aréna v Bratislave zrekonštruujú. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom divadla, už má právoplatné stavebné povolenie a začal s hľadaním dodávateľa prác. S obnovou za predpokladaných 5,9 milióna eur by sa malo začať v roku 2021 a trvať by mala dva roky. Kraj už hľadá náhradné priestory, v ktorých bude divadlo počas rekonštrukcie fungovať.







„Teším sa, že sa nám po rôznych ťažkostiach podarilo proces rekonštrukcie spustiť. Posledná zásadnejšia obnova budovy bola zhruba pred 30 rokmi, avšak v tom čase nezohľadňovala potreby moderného divadla súčasnej doby," povedal predseda BSK Juraj Droba.



Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan priblížila, že od začiatku roka 2021 začnú s komplexnou obnovou divadla. Celý proces rekonštrukcie sa spustí búracími prácami strechy a úpravou novej konštrukcie strechy.



„Práce budú pokračovať vo vnútri objektu. Súčasťou bude aj vybudovanie nových inžinierskych sietí. Projekt počíta aj s parkovou úpravou, obnovou komunikácií a spevnených plôch. BSK už začal s prípravou verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie," spresnila.



Kraj odhaduje predpokladané náklady na komplexnú obnovu budovy a jej okolia na 5,9 milióna eur. „Z toho štyri milióny nám poskytla dotácia z ministerstva financií. Ostatné výdavky idú z rozpočtu BSK," poznamenala Mešťan.



Predseda BSK považuje za prínos rekonštrukcie aj modernizáciu verejného priestoru s napojením na Sad Janka Kráľa a na novobudované nábrežie Dunaja. Vymeniť sa má divadelná technológia. Divadlo získa nové povrazisko, zmodernizované hľadisko a prevádzkové zázemie.



Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura upozornil, že ide o najstaršie historicky fungujúce divadlo na Slovensku. „Je to národná kultúrna pamiatka prvej triedy, kde dokonca začínal svoju kariéru jeden z najslávnejších nemecky hovoriacich hercov Max Reinhardt," povedal.



Divadlo Aréna podľa jeho slov šíri kultúru, vzdelanie a umenie v národe. „My tu nie sme na to, aby sme robili komerciu, ale aby sme šírili umenie," podotkol. Teší ho, že BSK hľadá náhradné priestory, kde by mohlo divadlo počas dvojročnej rekonštrukcie svojho domovského sídla fungovať.



Divadlo Aréna v Bratislave sa nachádza na petržalskom brehu Dunaja a patrí k najvýznamnejším slovenským scénam súčasnosti, ale aj k najstarším divadelným stánkom na Slovensku. Jeho dejiny siahajú až do roku 1828, keď vznikol nekrytý divadelný amfiteáter, odkiaľ pochádza aj jeho názov - Aréna.