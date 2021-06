Dizajn manuál interiéru Tržnice má byť hotový začiatkom júla

Bratislava 19. júna (TASR) – Nový dizajn manuál interiéru Tržnice na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by mal byť hotový začiatkom júla. Dokument, ktorý by mal pomôcť vdýchnuť vnútorným priestorom budovy jednotnosť a modernosť, sa v súčasnosti finalizuje. Podľa neho by sa mala zároveň vedieť stanoviť predpokladaná hodnota realizácie mobiliáru.



"Následne skúsime požiadať poslancov o schválenie peňazí na jeho revitalizáciu. Rovnako oslovíme aj nájomcov, ktorí majú, žiaľ, pre pandémiu výpadky príjmov, a teda nevieme určiť, či bude v ich možnosti si v tejto dobe prerábať svoje prevádzky," uviedol pre TASR Vladimír Mikuš, riaditeľ EKO-podniku VPS, ktorý budovu spravuje. Nevylučuje však ani etapizáciu prác.



Správca budovy zároveň pokračuje v jej revitalizácii. Finalizujú sa opravy vzduchotechnických výduchov pred Tržnicou, natierajú sa tiež prestrešenia schodísk, kde sú umiestnené názvy budovy. Odstránených bolo tiež osem nevyužívaných starých stánkov v interiéri. "V blízkej dobe sa začne s náterom strechy, aby dostala kultivovanejší vzhľad. Pripravujeme montáž novej, výkonnejšej chladiacej veže pre lepšie vychladzovanie interiéru," priblížil Mikuš.



Zatiaľ bez výrazného posunu sú rokovania s aktuálnym majiteľom firmy v súvislosti s veľkou reklamnou obrazovkou, ktorú sa podarilo vypnúť koncom minulého roka a ktorú chce správca ako vizuálny smog odstrániť. "Po vyše dvoch mesiacoch sme sa dohodli na zmluve o urovnaní pohľadávok, zaslali sme ju na podpis, ale stále nám neprišla z ich strany podpísaná," poznamenal Mikuš. Bez nej sa obrazovka nedostane do vlastníctva správcu a nebude ju možné odpredať. Keďže s cudzím majetkom nakladať nemôže, musí počkať na dohodu, prípadne rozhodnutie súdu.