Dlažba promenády v Bratislave vyhovuje aj napriek absencii konzultácie

Bratislava 31. júla (TASR) – Použitý typ dlažby a jej skladba na nábrežnej promenáde medzi parčíkom na Vajanského nábreží a budovou Propelleru v bratislavskom Starom Meste sú pre dané prostredie vyhovujúce. A to aj napriek tomu, že ich mestská časť vopred nekonzultovala s pamiatkarmi tak, ako mala určené. Po obhliadke to skonštatoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava.



"Použitý typ dlažby a jej skladba napriek tomu, že neboli vopred prerokované s KPÚ, sú pre dané prostredie vyhovujúce, a preto nedošlo k narušeniu prezentácie pamiatkového územia," uviedol pre TASR riaditeľ KPÚ Bratislava Ján Mackovič. Odkonzultovanie konkrétneho typu a spôsobu kladenia dlažby ešte pred realizáciou bolo pritom podmienkou pamiatkarov, keď vlani zámer jej výmeny schválili.



Júlová obhliadka, ktorá sa uskutočnila na základe výzvy pamiatkarov, podľa neho nepreukázala ani žiadnu nežiaducu reklamu priamo v dlažbe. Na to vo svojom blogu nedávno upozornil miestny poslanec Matej Vagač, podľa ktorého by mala v dlažbe pribudnúť reklama na jeden obchodný dom. "V čase obhliadky neboli v dlažbe umiestnené žiadne reklamné prvky ani iné logá," skonštatoval Mackovič.



Tvrdenia o takejto reklame dementovalo aj vedenie mestskej časti. "Šípka v kruhu v dlažbe ukazujúca na sever nie je ani reklama ani smog, ale úplne obyčajne informatívny piktogram, aký sa používa na osvieženie verejného priestoru kdekoľvek na svete. Pokiaľ však v Bratislave všetci vieme, kde je sever, piktogram tam nemusíme osadiť," napísala na sociálnej sieti starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



V rámci projektu nahrádza pôvodnú zámkovú, betónovú dlažbu, ktorej dlaždice sa často uvoľňovali, žulová dlažba s kockami z prírodného kameňa. Dlažba je kladená do vejárov, a to nielen pre estetické hľadisko, ale tiež zvýšenú odolnosť voči používaniu a vonkajším vplyvom. Vysadené majú byť tiež dva platany, vybrané boli pre svoju odolnosť voči klimatickým podmienkam. Náklady sú vyčíslené na 135.000 eur. Hradené sú z externých zdrojov.