Starý skelet Snežienky v Bratislave by mohli začať búrať v septembri

Bratislava 1. júla (TASR) – S odstraňovaním skeletu bývalej výletnej reštaurácie Snežienka v rekreačnej lokalite na Železnej studničke v bratislavskom Novom Meste by sa malo začať na jeseň. Mestská časť vo verejnom obstarávaní vybrala realizátora prác, chce však, aby si lokalitu a sedačkovú lanovku na Kamzík mohli návštevníci užiť počas leta bez rušenia.



"Skelet by mal byť odstránený do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy. Keďže chceme, aby si návštevníci počas leta mohli užiť lanovku a návštevu lokality Snežienka bez zbytočného rušenia, s likvidáciou by sa malo začať v septembri," uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



Do súťaže prišlo celkovo šesť ponúk. Víťazom obstarávania sa stala firma MBM Group, mestská časť s ňou už podpísala zmluvu. Pôvodne sa náklady na likvidáciu skeletu odhadovali okolo 200.000 eur, verejným obstarávaním sa sumu podarilo znížiť na 143.000 eur. "Mesto má v lokalite niekoľko investičných akcií a zrejme aj vďaka tomu mohla prísť firma, ktorá ich realizuje, so skutočne bezkonkurenčnou ponukou," poznamenal Tettinger.



Mestská časť tiež ubezpečuje, že ochrana prírody v okolí bude počas búrania zabezpečená. Stavba sa totiž nachádza v chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty (2. stupeň ochrany) a zasahuje do ochranného pásma kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline, pričom v blízkosti objektu sa nachádza územie európskeho významu Vydrica. Dodržané musia byť preto všetky požiadavky s tým súvisiace. Požiadavkou je tiež recyklácia betónového odpadu.



V roku 2006 ruiny Snežienky prenajali vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tu chcela postaviť hotel. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo stará sama.



V roku 2019 vyhlásila ideovú súťaž na riešenie skeletu a jeho okolia. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov, víťaza vyberala súťažná komisia z trinástich odovzdaných návrhov. Výsledky súťaže boli vyhlásené v roku 2020. Urbanisticko-architektonická súťaž mala priniesť nové nápady a idey pre zatraktívnenie tejto rekreačnej lokality na Železnej studničke.



Stavba je dlhé roky v dezolátnom stave, má zdevastované murované konštrukcie, silno narušené železobetónové konštrukcie či skorodované oceľové stĺpy.