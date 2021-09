Skelet bývalej reštaurácie na Železnej studničke búrajú

Bratislava 19. septembra (TASR) – Dlhoročný skelet bývalej výletnej reštaurácie Snežienka v rekreačnej lokalite na Železnej studničke v bratislavskom Novom Meste bude čoskoro minulosťou. Búracie práce torza sú v plnom prúde, ukončené by mali byť do konca budúceho týždňa. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



"Ruch na Snežienke nijako neovplyvňuje fungovanie sedačkovej lanovky ani bezpečnosť jej premávky. Dočasná prestávka ju čaká až po ukončení búracích prác, keď je pripravená rekonštrukcia nástupných a výstupných mostíkov dolnej stanice lanovky," približuje samospráva.



Firmu, ktorá realizuje búranie, vybrala mestská časť už skôr, požiadavkou však bolo, aby si lokalitu a sedačkovú lanovku na Kamzík mohli návštevníci užiť počas leta bez rušenia. Starosta Rudolf Kusý zároveň ubezpečuje, že ochrana prírody v okolí je počas búrania zabezpečená. "V rámci odstránenia stavby musí firma dodržať všetky požiadavky súvisiace s tým, že stavba sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty v druhom stupni ochrany a zasahuje do ochranného pásma kultúrnych pamiatok Hornej Mlynskej doliny. V blízkosti objektu sa nachádza Územie európskeho významu Vydrica," podotkol pre TASR Kusý.



Na mieste bývalej Snežienky by mala v budúcnosti vyrásť jej "nástupkyňa". V roku 2019 vyhlásila mestská časť ideovú urbanisticko–architektonickú súťaž, ktorá mala priniesť nové nápady a idey pre zatraktívnenie tejto rekreačnej lokality. Súťaž vyhodnotila vlani, víťaza vyberala súťažná komisia z 13 odovzdaných návrhov.



Ruiny Snežienky prenajali v roku 2006 vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tam chcela postaviť hotel. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo starala sama. Stavba bola dlhé roky v dezolátnom stave, mala devastované murované konštrukcie, silno narušené železobetónové konštrukcie či skorodované oceľové stĺpy.