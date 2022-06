Do ikonickej budovy Salvatora sa po vyše 25 rokoch vráti lekáreň

Bratislava 24. júna (TASR) – Do ikonickej budovy Salvatora na Panskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa po viac ako 25 rokoch vráti lekáreň. Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok (23. 6.) schválilo na dobu neurčitú prenájom priestorov vrátane historického mobiliára neziskovej organizácii Lekáreň u Salvatora, ktorá patrí pod Slovenskú lekárnickú komoru.



Opätovnému otvoreniu lekárne bude ešte predchádzať pripravovaná rekonštrukcia priestorov. Počas jarných mesiacov tam bol zároveň zrealizovaný reštaurátorský prieskum. Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na jeseň. Následne sa do budovy lekárne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, vráti aj originálny barokový mobiliár, ktorý hlavné mesto vlani odkúpilo za takmer milión eur od súkromného zberateľa z Nového Mesta nad Váhom.



Nezisková organizácia ako budúci nový nájomca bude v danom objekte sedem dní v týždni poskytovať lekárenskú starostlivosť, ale aj prezentovať priestor oficíny a barokový lekárenský nábytok širokej verejnosti. "V rámci nájomnej zmluvy sa počíta aj so sprístupnením stálej expozície zameranej na históriu Lekárne u Salvatora a jej mobiliára či s konaním vzdelávacích aktivít pre farmaceutov a verejnosť," približuje hlavné mesto.



Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora.



Originálny mobiliár lekárne bol v ikonickej budove od vzniku v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavy. Skončil nakoniec u súkromného zberateľa. Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že mobiliár má nevyčísliteľnú historickú aj pamiatkovú hodnotu nielen v domácom, ale aj celosvetovom kontexte.



Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred dvoma rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Magistrát deklaroval záujem budovu zrekonštruovať a sprístupniť ju verejnosti.