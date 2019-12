Do Karlovej Vsi spustia vo štvrtok električky, Dúbravka si ešte počká

Bratislava 18. decembra (TASR) – Do bratislavskej mestskej časti Karlova Ves začnú od štvrtka (19. 12.) jazdiť električky po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály. Električky budú jazdiť zatiaľ iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. Spusteniu električkovej dopravy až do Dúbravky bráni spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace, z ktorej je napájané trakčné vedenie pre túto trasu.



Električky do Karlovej Vsi, až po obratisko Kútiky, mesto spúšťa preto aj napriek viacerým komplikáciám. Cestujúci pritom mali prvou časťou zmodernizovanej trate, od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi, jazdiť už niekoľko týždňov. Práce na rekonštrukcii električkovej trate však meškali a ich prvá etapa nestihla byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra.



"Prvé zdržanie spôsobili objektívne prekážky – zle zakreslené inžinierske siete nachádzajúce sa v inej hĺbke ako v nákresoch a tiež siete neznámych vlastníkov. Tieto si vyžiadali urobiť zmeny aj v projektovej dokumentácii a nové povoľovacie konania," uviedlo hlavné mesto na sociálnej sieti. Ďalšie zdržanie spôsobili podľa magistrátu problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou.



"Finálne zdržanie mali na svedomí majitelia pozemkov pod meniarňou, ktorí nám bránili vykonať technické skúšky električky, až sme museli pristúpiť ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja. V tomto režime aj bude električka do Karlovej Vsi od 19. decembra spustená," vysvetlilo mesto.



Priznáva, že na niektorých zastávkach ešte chýba kovové zábradlie, nie je definitívne vyznačené dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia, niektoré časti komunikácií popri nástupištiach nebudú dokončené v plnej dĺžke, dokončovať sa budú vegetačné úpravy a na zastávke Karlova Ves (po novom Kútiky) nebudú v čase spustenia električky funkčné výťahy.



"Lávka pre chodcov Nad Lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok, lebo jej stav bol horší, ako predpokladal projekt jej rekonštrukcie. Tieto práce sa budú dokončovať v januári a v prípade vegetácie a komunikácií na jar, hneď, ako to umožní počasie, ale nebudú mať negatívny vplyv na funkčnosť električiek ani na komfort cestujúcich," deklaruje magistrát.



Bratislavu čaká vo štvrtok, po spustení električiek po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi, zmena všetkých cestovných poriadkov a trás električiek. Nové trasovanie liniek vo výlukovom režime bude v platnosti až do ukončenia budúcoročných rekonštrukcií električkových tratí v septembri 2020. Ide o rekonštrukciu časti račianskej električkovej radiály, na Blumentáli a Americkom námestí, a ďalšie etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, od tunela po Molecovu.



"Najvýznamnejšie zmeny sú, že do Karlovej Vsi budú premávať linky 4 a 9, po otvorení druhej etapy do Dúbravky predĺžime linku 4. Do spustenia prevádzky do Dúbravky dvojnásobne posilňujeme náhradnú autobusovú linku X5. Do Petržalky nahradí linku 1 linka 3, a to pre potrebu presunúť všetkých 30 obojsmerných električiek na úsek plánovanej rekonštrukcie električkovej trate v Rači," spresňuje mesto. Po spustení električkovej zmeny budú počas prvého týždňa na vybraných zastávkach nápomocní informátori.