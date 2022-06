Do zoznamu pamätihodností Bratislavy pribudli nové objekty

Bratislava 12. júna (TASR) – Poliklinika Tehelná v Novom Meste, komín bývalej čokoládovej továrne P. Mojsoviča v Starom Meste, Slnečné hodiny v Petržalke, umelecké dielo UFO v Podunajských Biskupiciach či súbor značenia protileteckých krytov šípkami v Starom Meste, Novom Meste a Ružinove i ďalších šesť objektov pribudlo do celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. Jeho aktualizáciu schválili koncom mája bratislavskí mestskí poslanci.



"Tohtoročná aktualizácia obsahuje súbor vojenských prvkov, architektonické diela aj výtvarné diela poslednej tretiny 20. storočia," konštatuje dôvodová správa.



Pri výbere boli uplatnené tie isté hodnotiace kritériá, ktoré sa používajú od vzniku Celomestského zoznamu, a to kritérium významu danej osobnosti (udalosti, artefaktu) pre hlavné mesto a kritérium výnimočnosti danej osobnosti (udalosti, artefaktu) v rámci svojej skupiny.



Do zoznamu pribudli okrem spomínaných aj objekt vinárne Bakchus vo Vajnoroch, Vila Jurajov dvor patriaca v minulosti pod chemické závody Dynamit – Nobel v Novom Meste, obytný dom na zalomenej parcele s ustupujúcimi balkónovými lodžiami na Medenej ulici v Starom Meste, bývalá trafostanica s verejnými záchodmi na rohu Šancovej ulice a Námestia F. Liszta v Starom Meste, plastika Dedinská svadba v Ružinove a plastika Býk v Novom Meste.



Zámerom zoznamu pamätihodností je pripomenúť význam týchto objektov, udalostí a osobností, ktoré boli súčasťou histórie Bratislavy. Celomestská evidencia má viac ako 600 položiek. Zoznam je zverejnený na webe Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.