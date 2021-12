Mikuláš zavíta do Petržalky, pricestuje na vláčiku

Bratislava 5. decembra (TASR) - Do bratislavskej mestskej časti Petržalka zavíta v nedeľu poobede Mikuláš. Vzhľadom na aktuálne platný tzv. lockdown ho budú môcť obyvatelia sledovať zo svojich okien či balkónov. Jeho cesta bude vysielaná aj online na sociálnej sieti. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívi Petržalku na turistickom vláčiku Prešporáčik, ktorý však podľa hovorkyne nebude nikde zastavovať. Trasa povedie od Domu kultúry (DK) Lúky, cez Slnečnice, Ovsištské námestie, Galériu Kontajner, Nobelovo námestie, Tyršovo nábrežie (Cyklokuchyňa), Tržnicu na Mlynarovičovej ulici, Technopol, Námestie Republiky a skončí pri DK Zrkadlový háj, priblížila.



Stránka Kultúra v Petržalke zverejnila na sociálnej sieti orientačné časy pre jednotlivé miesta. Mikuláš začne svoju cestu od DK Lúky o 15.00 h, trasu by mal pri DK Zrkadlový háj ukončiť o 18.30 h. Avšak aby Mikuláša nikto nepremeškal, samospráva odporúča sledovať jeho jazdu online.



V jednotlivých lokalitách Mikuláš rozsvieti vianočné stromčeky vinšov a prianí. "Zoznam sa ešte rozšíri o ďalšie lokality podľa záujmu obyvateľov, takže po rozsvietení posledného stromčeka vás Mikuláš možno prekvapí aj na vašej ulici," hovorí zástupkyňa petržalského starostu Jana Hrehorová. Verí, že aj takýmto gestom prinesie rodinám do domova vianočnú atmosféru.