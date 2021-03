Do pilotného testovania kloktaním sa pridala aj dúbravská ZŠ Nejedlého

Bratislava 19. marca (TASR) – Do pilotného projektu testovania žiakov kloktaním sa zapojila aj bratislavská Dúbravka. V piatok začala s testovaním Základná škola Nejedlého.



"V súlade s usmernením ministerstva školstva pilotne otestujeme jednu triedu prvého stupňa," priblížil starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Ak sa testovanie tejto prvej forme osvedčí, zapoja sa do neho ďalšie triedy i ďalšie školy v mestskej časti.



"V prípade, že to ministerstvo školstva umožní, sme pripravení otestovať deti a sprístupniť prezenčnú výučbu i pre žiakov druhého stupňa," dodala riaditeľka Základnej školy Nejedlého Miroslava Komorníková.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v spolupráci s odborníkmi zaviedlo do praxe takzvané kloktacie PCR testy. Cieľom je, aby sa vďaka menej inváznemu spôsobu testovania dostalo do škôl viac žiakov. Doterajšie dvojtýždňové skúsenosti hodnotí rezort pozitívne, informoval, že sa zvyšuje sa počet škôl, ochotných participovať na projekte.



V nasledujúcom týždni sa na testovaní formou výplachu ústnej dutiny plánuje zúčastniť 54 škôl a záujem o takéto testovanie prejavilo 2213 žiakov. Najväčší záujem je zo škôl v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Najviac žiakov sa na testovaní kloktaním zúčastní v Bratislavskom kraji, a to 1283.