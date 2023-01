Do projektu bezpečnosti detí sa zapojí ďalších 10 bratislavských škôl

Bratislava 23. januára (TASR) – Hlavné mesto Bratislava rozširuje projekt Mesto pre deti, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť detí a žiakov v okolí základných škôl (ZŠ). K minuloročnej pilotnej škole Tbiliská v Rači sa má tento rok pridať ďalších desať škôl vo viacerých mestských častiach. Ich okolie čaká úprava aj vďaka grantu od organizácie UNICEF. Predstavitelia mesta o tom informovali v pondelok na tlačovej konferencii



"Ambíciou mesta je stať sa lídrom v otázke bezpečnosti detí a toto je ďalší krok za týmto cieľom," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Hlavným cieľom projektu je vytvoriť zdravý a bezpečný verejný priestor v okolí škôl. Okrem toho je jeho snahou motivovať rodičov k zmene ich správania, a to, aby postupne upustili od vozenia detí autom do školy. Z dostupných dát totiž vyplýva, že 97 percent domácností v Bratislave má najbližšiu základnú školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska.



Okolie desiatich škôl sa má postupne dočkať úprav ulíc, chodníkov a priechodov pre chodcov tak, aby sa stalo pre deti bezpečnejším a aby sa predchádzalo možným kolíziám. Rozšírenie projektu sa týka dvoch základných škôl v Petržalke, rovnako tak v Starom Meste, Novom Meste a Ružinove a jednej školy v Podunajských Biskupiciach a Lamači.







Zavedeniu konkrétnych zmien bude predchádzať participácia s deťmi, ich rodičmi i pedagógmi, vrátane ukrajinských detí, ktoré dané školy navštevujú. Po identifikovaní problémov a potrieb budú pripravené konkrétne projekty na realizáciu. Medzi opatreniami môže byť viac možností. Napríklad priebežný chodník, na ktorom má chodec vždy prednosť, vyvýšené priechody pre chodcov na úroveň chodníkov či voľný priestor pred priechodmi, ktorých by sa nemali parkovacie miesta dotýkať. Možnosťou sú tiež takzvané pešie autobusy.



"Projekt je dimenzovaný na kalendárny rok 2023. Na všetkých týchto desiatich školách budeme v tomto roku realizovať participáciu. Na piatich z nich budeme realizovať aj fyzické intervencie," priblížil riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Ján Mazúr. Koordinátorka UNICEF Slovensko pre utečencov na Ukrajine Michaela Bauer vyzdvihla záväzok Bratislavy vytvoriť inkluzívne, bezpečné a priateľské mesto pre všetky deti.