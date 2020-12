Do testovania sa v nedeľu zapojí aj škola zo Záhorskej Bystrice

Bratislava 5. decembra (TASR) – Do testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy sa zapojí počas nedele 6. decembra a v pondelok 7. decembra aj základná škola v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Informuje o tom na sociálnej sieti starosta tejto mestskej časti Jozef Krúpa.



Krúpa tvrdí, že do projektu sa Základná škola s materskou školou Hargašova zo Záhorskej Bystrice zapojila ako jediná z tých bratislavských. "Operatívne sme pripravili testovacie antigénové pracovisko v spoločenskom dome. Deti 5. až 9. ročníka, jeden zákonný zástupca a učitelia sa môžu dať otestovať v nedeľu 6. decembra od 7.30 do 17.00 h a v pondelok 7. decembra od 12.30 do 16.30 h," poznamenal Krúpa.



"Robíme maximum pre to, aby deti začali normálny spôsob vyučovania. Mohol by začať už od utorka 8. decembra," tvrdí starosta. Riaditeľka tejto základnej školy Zuzana Kaliariková uviedla, že na 2. stupni študuje 268 žiakov. Keď sa k nim priráta jeden zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy, tak by sa malo prísť otestovať okolo 600 ľudí. Pripomenula, že testovanie je dobrovoľné. "Na základe ankety prejavilo záujem o testovanie viac ako dve tretiny rodičov," uviedla riaditeľka s tým, že verí, že aj rodičom záleží na tom, aby sa žiaci vrátili naspäť do škôl pred Vianocami. Ako dodala, ak sa nepríde dať otestovať dostatok ľudí, bude sa vo vyučovaní pokračovať v dištančnej forme.



Od pondelka 7. decembra je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní.