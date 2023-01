V Bratislave sa môžu tento rok zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu

Bratislava 6. januára (TASR) – Do zberu kuchynského bioodpadu sa môžu obyvatelia Bratislavy zapojiť aj tento rok. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má zároveň naplánovanú distribúciu ďalších kompostovateľných vreciek pre domácnosti, ktoré už tento druh odpadu triedia.



"Obyvatelia rodinných i bytových domov, ktorí premeškali adresnú distribúciu nádob a kompostovateľných vreciek, môžu navštíviť zákaznícke centrum OLO a balíček si dodatočne prevziať," uviedla Zuzana Balková z OLO. Urobiť tak môžu počas pracovných dní od 7.00 do 16.00 h.



V prípade, ak obyvateľom bytových domov chýba v stanovišti hnedá zberná nádoba na kuchynský bioodpad, prípadne ich majú nedostatok, je potrebné obrátiť sa na správcu domu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu.



V roku 2023 budú zároveň pokračovať práce na projekte vybudovania vlastného zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu. Hlavné mesto v nich bude pokračovať v zmysle svojej stratégie odpadového hospodárstva. "Pre mesto je dôležité, aby malo vlastné zariadenie, ktoré dokáže spracovať biologicky rozložiteľný odpad na kvalitný produkt, ktorý budeme vedieť využívať aj na území mesta na zlepšenie podmienok v boji s klimatickou krízou," poznamenala Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia bratislavského magistrátu.



Triedením kuchynského bioodpadu prispievajú Bratislavčania k minimalizácii odpadu a pomáhajú zlepšovať pôdu. Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. Najprv musí byť oddelený od nečistôt, teda iných druhov odpadu, ktoré do hnedých zberných nádob nepatria. Čistý kuchynský odpad prechádza následne tepelným spracovaním, ktoré eliminuje baktérie. Z výslednej hmoty sa karbonizáciou získava biouhlík a pridaním ďalších výživných látok sa vyrába certifikovaný substrát. Ten dokáže viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť.



Bratislava mala podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského bioodpadu z domácností najneskôr do 1. januára 2023. Do zberu sú zapojené všetky mestské časti.