BRATISLAVČANIA, POZOR: Doprava sa mierne komplikuje

Bratislava 15. júna (TASR) - Doprava v hlavnom meste sa v stredu na niektorých miestach opäť komplikuje. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS.



Nehodu dokumentujú na Moste SNP smerom do centra, vodiči musia rátať so zdržaním. Nehodu hlásia aj na diaľnici D1 za Prístavným mostom v smere na Zlaté piesky, kde sa v ľavom jazdnom pruhu zrazili tri autá. Tvorí sa kolóna.



Vodiči si postoja aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, zdržanie je okolo 15 minút.