Bratislava dostane takmer tri milióny eur na trolejbusové trate

Bratislava 23. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a hlavné mesto Bratislava podpísali v stredu zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške viac ako 2,8 milióna eur. Financie majú slúžiť na zabezpečenie projektovej dokumentácie na predĺženie štyroch trolejbusových tratí a modernizáciu existujúcej trate na Kramároch. TASR o tom informoval odbor komunikácie MDV SR.



"Trolejbusy patria medzi najekologickejšie dopravné prostriedky, a preto rozvoj ich siete na ministerstve vítame. Teší ma, že môžeme eurofondy využiť na podporu takýchto zelených projektov a verím, že nebude dlho trvať, kým sa z papiera prenesú do reality," skonštatoval šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Financie majú ísť na prípravu trolejbusových tratí Autobusová stanica - Nové SND, Bulharská - Galvaniho (Avion), Patrónka - Riviéra a Trenčianska - Bajkalská - Hraničná - Mlynské Nivy. Okrem toho je naplánovaná aj modernizácia trate z Hlavnej stanice cez Kramáre na Patrónku.



Dopravný podnik Bratislava (DPB) už má podpísané zmluvy s projektantmi, pripomína, že podpora ekologickej dopravy je pre neho prioritou. "Vďaka týmto tratiam získajú Bratislavčania, a aj tí, ktorí sem dochádzajú za prácou, nové možnosti cestovania a lepšie dopravné napojenie niektorých častí mesta. Doteraz osamotená trať na Dlhých dieloch sa prepojí so zvyškom trolejovej siete," podotkol predseda dozornej rady DPB i poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva Ľuboš Krajčír.



Hlavné mesto sa spolu s dopravným podnikom už v prvom polroku tohto roka zároveň pustí do rekonštrukcie úseku Miletičova – Jelačičova – Žellova a trolejbusového vedenia na uliciach Záhradnícka – Karadžičova, ktoré spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy. Práve v uvedených lokalitách predpokladá mestský dopravca nárast počtu cestujúcich v súvislosti s rozvojom územia Nivy a oblasti Prievozskej a Gagarinovej ulice, čomu je potrebné prispôsobiť obsluhu MHD. "Rekonštrukcia týchto úsekov je kľúčová najmä pre nasadenie najväčších, 24-metrových megatrolejbusov," doplnil pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec. Náklady predstavujú vyše 768.000 eur, modernizácia bude financovaná z eurofondov.