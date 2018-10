Dotrieďovanie plastov a papiera realizuje pre OLO naďalej Vassal EKO

OLO tvrdí, že v súčasnosti má k dispozícii len všetky platné povolenia predložené Vassal EKO a nedisponuje žiadnym oficiálnym stanoviskom o tom, že by tieto povolenia neboli v súlade so zákonom.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Dotrieďovanie plastov a papiera pre bratislavskú mestskú firmu Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) naďalej vykonáva spoločnosť Vassal EKO vo svojom areáli v Podunajských Biskupiciach, blízko rozsiahlej nelegálnej skládky odpadu. Okresný úrad Bratislava pritom Vassal EKO zamietol predĺžiť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v tomto areáli. Firma sa voči verdiktu odvolala, odvolací orgán vo veci ešte nerozhodol.



OLO tvrdí, že v súčasnosti má k dispozícii len všetky platné povolenia predložené Vassal EKO a nedisponuje žiadnym oficiálnym stanoviskom alebo rozhodnutím o tom, že by tieto povolenia neboli v súlade so zákonom. "Spoločnosť OLO musí striktne dodržiavať zákon, preto pokiaľ má dodávateľ platnú zmluvu, musíme postupovať podľa nej. V prípade získania oficiálneho rozhodnutia sme pripravení okamžite postupovať v zmysle zákona," povedala pre TASR hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.



Okresný úrad Bratislava pre TASR uviedol, že zamietol žiadosť Vassal EKO o predĺženie súhlasu z júna 2008 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach. "Rozhodnutie zo dňa 30. 6. 2008 v znení jeho neskorších zmien stratilo platnosť 31. 7. 2018," uviedol úrad pre TASR. Firma Vassal EKO sa voči rozhodnutiu odvolala. Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Bratislava ešte v tejto veci nerozhodol.



Spoločnosť OLO počítala s tým, že Vassal EKO bude pre ňu od júna dotrieďovať plasty a papier na automatizovanej separačnej linke, ktorú súkromná firma postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu OLO vo Vlčom hrdle v Bratislave. Doteraz sa tak nedeje. Okresný úrad totiž zastavil konanie vo veci žiadosti Vassal EKO o udelenie súhlasu na prevádzkovanie tejto separačnej linky. "Bolo to z dôvodu nepredloženia záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania k zámeru," spresnil pre TASR úrad. Firma sa aj voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Odvolací orgán ešte nerozhodol.



Firma Vassal EKO pre TASR uviedla, že splnila všetky náležitosti vyžadované platnými právnymi predpismi pre vydanie povolenia na prevádzku automatizovanej separačnej linky. Ako tvrdí, zákon pre vydanie povolenia pre jej požadovaný objem triedenia stanovisko EIA nevyžaduje. Spoločnosť zároveň deklaruje, že splnila aj všetky podmienky na to, aby bol predĺžený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na Lieskovskej ceste.



"Naša spoločnosť je zo strany okresného úradu dlhodobo šikanovaná. Úrad nám v poslednom období zamieta všetky žiadosti a žiada predkladanie ďalších dokladov, ktoré nie sú explicitne vyžadované pre jednotlivé konania k nám podávaným žiadostiam," uviedlo Vassal EKO. Firma čaká na konečné rozhodnutie odvolacieho orgánu. Do tej doby je podľa jej slov činnosť spoločnosti obmedzená na využívanie zariadení, na ktoré sú vydané platné povolenia. Spoločnosť je presvedčená, že ide o konkurenčný boj, ktorého cieľom je v súčinnosti so štátnymi orgánmi obchodne aj reputačne ju poškodiť. Vassal EKO zároveň dlhodobo odmieta akúkoľvek súvislosť medzi jej podnikaním a nelegálnou skládkou v Podunajských Biskupiciach.