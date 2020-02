DPB brúsi koľajnice v Ružinove, upozorňuje na zvýšený hluk

Bratislava 25. februára (TASR) – Od utorňajšieho večera do štvrtkovej noci sa budú na Ružinovskej ulici v úseku Astronomická - Tomášikova brúsiť opotrebované koľajnice. Dopravný podnik Bratislava v tejto súvislosti prosí obyvateľov o pochopenie a trpezlivosť pre zvýšený hluk počas realizácie prác. Informoval o tom na sociálnej sieti.



Výsledkom prác má byť výrazné zníženie hlučnosti prejazdu električiek. "Trať na Ružinovskej ulici trpí tzv. vlnkovitosťou, ktorá výrazne zvyšuje hluk pri prejazde každej jednej električky," vysvetlil DPB. Súčasný stav spôsobuje podľa podniku rýchlejšie opotrebovanie súčastí, keďže električkové kolesá a koľajnice majú "tvrdý" styk kovu na kov.



Ako priblížil dopravný podnik, brúsenie nemohli uskutočniť cez deň, pretože by si vyžadovalo vylúčenie električkovej dopravy. "Preto, že v blízkej budúcnosti nie je plánovaná iná výluka v Ružinove, nemôžeme tieto neodkladné práce ani spojiť do jedného celku s iným vylúčením," doplnili.