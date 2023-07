Dopravný podnik Bratislava bude opäť počítať cestujúcich

Bratislava 7. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude opäť na niektorých linkách počítať cestujúcich. Lokálny prieskum pre zlepšenie komfortu mestskej hromadnej dopravy (MHD) zrealizuje od 10. do 28. júla. Monitorovanie sa tentoraz bude týkať autobusových liniek 26, 68, 83, 84 a 92. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Pravidelne dostávame množstvo podnetov na úpravu trás niektorých liniek či žiadosti o pridanie spojov. Súčasné linky preto potrebujeme prispôsobovať reálnemu počtu cestujúcich," konštatuje mestský dopravca.



Aby mohol dopravný podnik vyhovieť čo najväčšiemu počtu cestujúcich a spoje racionálne optimalizovať, prichádza opäť s ich autonómnym počítaním. Zisťovať chce napríklad to, na ktorých zastávkach cestujúci nastupujú, kde najčastejšie prestupujú, a ktorými spojmi sa najviac počas dňa prepravujú. Aj tým, že sa hlavné mesto rozvíja, pribúdajú nové lokality či obchodné a biznis centrá, menia sa aj prepravné prúdy a trasy.



Získavanie dát uskutoční dopravný podnik bez toho, aby si to cestujúci zásadne všimli. Na vybraných linkách sa však môže objaviť iný autobus ako v bežný deň, teda taký, ktorý je vybavený systémom automatického počítania cestujúcich. "Majú ho všetky nové vozidlá, ktoré sa nám v posledných rokoch podarilo zakúpiť. Nad dverami majú špeciálne senzory, ktoré cestujúcich počítajú automaticky a dáta zbierajú do našich systémov," približuje DPB.