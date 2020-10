DPB inštalovala do 11 nových autobusov inovatívny informačný systém

Bratislava 7. októbra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava implementoval do 11 nových autobusov, premávajúcich na bratislavské letisko, inovatívny informačný systém. Cestujúcim poskytne napríklad reálne časy odchodov nadväzných spojov. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



Dopravca avizuje, že postupne bude zavádzať rovnaké zobrazovanie informácií aj v ostatných vozidlách, ktoré sú vybavené vnútornými LCD obrazovkami.



Na displejoch umiestnených vo vozidlách na linke 61 a na vybraných spojoch linky 96 sa po novom zobrazujú informácie ako animovaný zoznam najbližších zastávok aj s informáciou o tom, či je zastávka na znamenie, čas jazdy do zastávok, zoznam liniek, na ktoré je možné prestúpiť.



Pre najbližšiu zastávku sa zobrazujú odchody jednotlivých liniek v reálnom čase, teda aj so zohľadnením meškania, pokiaľ je táto informácia dostupná.



Pri nadväzných spojoch sa zobrazuje informácia o tom, či je vozidlo nízkopodlažné, a počas horúcich letných dní aj informácia, či je vybavené klimatizáciou. Zobrazované sú aj údaje o možnostiach prestupu na regionálne autobusy. Informácie o nadväzných spojoch sa striedajú s aktuálnymi informáciami z dispečingu, a tak sa cestujúci vo vozidle dozvedia o výlukách či mimoriadnostiach v doprave.



„Pre všetky informácie o nadväzných spojoch platí, že sa zobrazujú iba podstatné informácie na základe špeciálne vyvinutého algoritmu. Automaticky sa tak odfiltrujú linky a spoje, na ktoré nemá zmysel prestúpiť, a zostanú len dôležité údaje. Novinku sa podarilo zrealizovať vďaka unikátnej spolupráci verejného, súkromného a tretieho sektora," spresnila Melcerová.