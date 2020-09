DPB má novú pobočku priamo v sídle magistrátu

Bratislava 25. septembra (TASR) – Služby Dopravného podniku Bratislava môže cestujúca verejnosť využiť na ďalšej pobočke. Vytvorili ju v priestoroch bratislavského magistrátu, Novej radnice na Primaciálnom námestí v hlavnom meste.



„Je plne bezbariérová a poskytuje všetky štandardné služby,“ uviedol o novej pobočke predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Martin Rybanský. Služby predaja a prolongácie lístkov, vybavovania zliav či nahlasovania reklamácií možno využiť každý pracovný deň od 08:00 do 16:00, v pondelok popoludní sú otváracie hodiny predĺžené do 17:00, v piatok sú, naopak, o hodinu kratšie, teda do 15:00.



DPB zároveň pripomína nevyhnutnosť dodržiavať v súčasnej epidemiologickej situácii nariadenia hygienikov. „V priestore poskytovania služieb občanom sa môžu v jednom momente nachádzať maximálne dvaja klienti,“ dodáva hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.