V Bratislave nasadia do premávky nové trolejbusy

Bratislava 31. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) nasadí od soboty (3. 2.) do premávky flotilu nových trolejbusov. Na linke 71 budú premávať megatrolejbusy a na linke 40 kĺbové 18-metrové trolejbusy. Na "letiskovú" linku 61 smerujú jednokĺbové hybridné trolejbusy, linka bude zároveň jazdiť častejšie. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



"Zvýšime prepravnú kapacitu najvyťaženejšej trolejbusovej linky 71 a do 'rodiny' trolejbusových liniek privítame linku 61. Nasadenie trolejbusov aj na trasy, kde doposiaľ premávali autobusy, bude znamenať ďalšie rozšírenie ekologickej dopravy," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Na linke 71 z Čiližskej na Hlavnú stanici začnú premávať viac ako 24-metrové megatrolejbusy. Kapacita spojov by sa tak mala zvýšiť o takmer 50 cestujúcich, čo by mali pocítiť obyvatelia Vrakune, Podunajských Biskupíc a Ružinova či cestujúci smerujúci do business centier na Prievozskej ulici. Trolejbusy liniek 71 a 72 budú v dopravnej špičke naďalej odchádzať z Dolných honov v intervale troch až štyroch minút.



Linku 61, ktorá spája Hlavnú stanicu s letiskom, budú obsluhovať nové ekologické trolejbusy. Zároveň sa v najvyťaženejších časoch zmení interval z doterajších desiatich na sedem až osem minút. Vozidlá budú tiež kapacitnejšie. V priemere celoročne by sa mala zvýšiť kapacita o 21 percent.



Na linku 40, ktorá premáva z Hlavnej stanice k Novému SND, budú nasadené nové kĺbové 18-metrové trolejbusy s batériovým pohonom, ktoré nahradia 12-metrové trolejbusy s dieselovým agregátom. Spolu so zvýšením počtu spojov v najvyťaženejších časoch má prísť aj k zvýšeniu kapacity o 53 percent (v priemere celoročne).



V marci by mali byť do premávky zaradené aj nové 12-metrové trolejbusy s batériou. V tejto súvislosti príde k zlúčeniu liniek 41 a 44 do novej trasy linky 44. Zabezpečí sa tým priame spojenie z Hlavnej stanice na Hrad alebo z oblasti Drotárskej cesty do centra mesta. "Skvalitní sa dopravná obsluha pre obyvateľov Starého Mesta, študentov smerujúcich z vlakov na internáty či návštevníkov Horského parku," približuje mestský dopravca.



V lete by mali byť zároveň nasadené nové klimatizované trolejbusy aj na linku 33. Nahradia staré neklimatizované vozidlá, ktoré na Dlhé diely jazdia od roku 2006.



DPB zároveň avizuje zmeny nástupíšť na Hlavnej stanici, týkať sa to má liniek 40 a 61.