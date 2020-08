Bratislavský DPB nemá v súčasnosti zdroje na nákup nových autobusov

Bratislava 10. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) nemá v súčasnosti vyhradené investičné kapitálové zdroje na plánovaný nákup nových autobusov. Pre TASR to potvrdil dopravca s tým, že pandémia nového koronavírusu zasiahla DPB výpadkom tržieb a mesto Bratislava, ktoré je stopercentným vlastníkom podniku, výpadkom rôznych iných príjmov.



"Napriek tomu v blízkej dobe očakávame dodanie 11 nových kĺbových autobusov Solaris New Urbino 18 so špeciálnou 'letiskovou' úpravou, ktoré boli vysúťažené a aj uhradené ešte pred prepuknutím pandémie," povedal pre TASR vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.



Opatreniami hlavného mesta i mestského zastupiteľstva, najmä dofinancovaním mzdového zvýšenia u robotníckych profesií a vodičov z minulého roka, sa podľa jeho slov podarilo vyhnúť kritickému finančnému stavu DPB. "Napriek tomu však pretrváva nepriaznivý stav, keď chýbajú financie na rozvoj, investície a výraznejšie skvalitňovanie služieb. Prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa každopádne podarilo stabilizovať a denná výprava vozidiel tak nie je v tejto chvíli ohrozená," podotkol Michlík.



DPB vyhlásil v auguste 2019 dve verejné obstarávania, a to na nákup 81 kĺbových autobusov a na nákup štyroch minibusov (s dĺžkou maximálne ôsmich metrov). Išlo o jeden z najväčších a najvýznamnejších tendrov v histórii bratislavskej MHD. Z vlaňajšieho verejného obstarávania sa objednalo 11 autobusov dĺžky 18 metrov značky Solaris so špeciálnou úpravou na prevoz objemnejšej batožiny, ktoré budú nasadzované na linky MHD smerujúce na letisko. Táto transakcia sa uskutočnila ešte pred nastolením mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Hlavné mesto však muselo pre koronakrízu a s tým súvisiace ekonomické dosahy odložiť plánované obstaranie a nákup ďalších nových kĺbových autobusov, konkrétne 70 kusov 18-metrových vozidiel.



DPB pre pandémiu nového koronavírusu klesli tržby. V marci zaznamenal dopravca v dôsledku vyhlásenia mimoriadneho stavu pokles tržieb z cestovného oproti minulému roku o 50 %, v apríli o 91 % a v máji bol pokles tržieb oproti minulému roku o 55 %.