Bratislavský DP obnoví všetky mini autobusy vo svojej flotile

Bratislava 18. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal v stredu (17. 6.) zmluvu na nákup nových autobusov do ôsmich metrov. Tie nahradia dosluhujúce staré minibusy. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.



Výsledkom súťaže je rámcová zmluva na osem nových autobusov určených najmä do rezidenčných a kopcovitých častí, napríklad Horský park, Kramáre a Koliba, kde je limitovaná prejazdnosť komunikácií. "Časť nových minibusov bude DPB prevádzkovať najmä na linkách 44 a 147 a využitie ďalších vozidiel bude závisieť od rozširovania dopravnej obsluhy," spresnil Michlík.



Vozidlá majú celkovú kapacitu 32 cestujúcich, z toho 14 sediacich osôb. Sú nízkopodlažné a ich pohon zabezpečuje agregát s najprísnejšou emisnou normou Euro 6d. Disponujú klimatizáciou celého priestoru, kamerovým systémom so záznamom i vzdialeným prístupom, osemstupňovou automatickou prevodovkou, WiFi a USB nabíjačkami. Bezbariérový prístup vďaka výklopnej plošine má zjednodušiť nastupovanie cestujúcim so zníženou pohyblivosťou.



"Výsledná cena jedného vozidla, 138.740 eur bez DPH, je o 52.000 eur nižšia ako ponúkaná cena v predchádzajúcej súťaži na osemmetrové vozidlá, ktorá bola zrušená pre nesplnenie podmienok účasti," uviedol Michlík. Prvé štyri kusy vozidiel budú podľa dopravcu pravdepodobne dodané už tento rok.