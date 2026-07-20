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V Bratislave obnovili premávku električiek cez Trnavské mýto

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Linky premávali odklonovou trasou, nasadená bola zároveň náhradná autobusová doprava.

Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) obnovil premávku električkových liniek 4 a 9 na Trnavskom mýte. Pre TASR to potvrdil hovorca DPB Jozef Vozár. Obnovená je tak premávka električiek aj v Ružinove a na Vajnorskej ulici.

Premávka električkových liniek na Trnavskom mýte bola v pondelok od rána prerušená, dôvodom bola oprava trolejového vedenia. Linky premávali odklonovou trasou, nasadená bola zároveň náhradná autobusová doprava.
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