V Bratislave opäť posilnia premávku liniek MHD do turistických lokalít

Bratislava 22. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) od konca marca obnoví a posilní premávku liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) do bratislavských turistických lokalít. Týka sa to liniek 43, 144 a 154. S príchodom jarných dní spustí kampaň #sMHDpozelenej. Zároveň mestský dopravca pristúpi k zmenám na niektorých linkách.



"Sezónne linky sú každoročne veľmi obľúbené a predstavujú jeden zo spôsobov, ako môže MHD spájať mesto so svojím okolím. Na všetky plánujeme vypraviť elektrobusy," poznamenal predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Linka 43 bude v najvyťaženejších časoch počas víkendov a sviatkov premávať v desaťminútovom intervale. Mestský dopravca tak posilní spojenie na trase Patrónka - Lesopark a sprevádzkuje aj spoje v trase Patrónka - Kačín. S ohľadom na bezpečnosť návštevníkov v celej lokalite Železnej studničky a Lesoparku je tiež znížená maximálna povolená rýchlosť.



Dopravný podnik zároveň spustí linku 144 medzi Kolibou a Kamzíkom. Premávať bude taktiež počas víkendov a sviatkov, v najvyťaženejších častiach dňa v intervale 15 minút. Jej odchody z Koliby budú nadväzovať na príchody trolejbusov z mesta. Zavedené budú tiež dva páry účelových spojov aj počas pracovných dní školského roka.



Obnovená bude tiež premávka linky 154 premávajúcej medzi Horárňou Krasňany a oblasťou Peknej cesty. Premávať bude počas víkendov a sviatkov.



"Minulý rok bol pre sezónne linky rekordný. Odviezli sme takmer štvrť milióna cestujúcich, čo je 35-percentný nárast oproti roku 2022. Počas tohtoročnej sezóny budú všetky linky do rekreačných oblastí prevádzkované ekologickými elektrobusmi," podotýka DPB.



Mestský dopravca však pristúpi od konca budúceho týždňa aj k ďalším zmenám. Do premávky zaradí nové 12-metrové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom, čo mu umožní zlúčiť linky 41 a 44 do novej trasy linky 44 Koliba - Hodžovo nám. - Hrad - Búdková - Drotárska cesta - Hlavná stanica. Upravený bude taktiež cestovný poriadok linky 47.



K zmene dôjde aj na linkách 25, 26 a 92, ktoré budú posilnené o nový spoj v ranných hodinách pracovných dní. Na linke 139 príde k menšej zmene v obsluhe oblasti Starých Gruntov, kde zanikne zastávka Konvalinková, ktorú nahradí existujúca zastávka Rudolfa Macka. Na nočnej linke N47 pribudne nový spoj s odchodom 23.38 h zo zastávky Valašská smer Hodžovo námestie. Na linke N80 dôjde k zmene trasy odklonením z Námestia SNP a Starého mosta.