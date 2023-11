Dopravný podnik Bratislava opäť upravil niektoré grafikony

Bratislava 8. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) opäť upravil grafikony a od novembra predĺžil intervaly niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Najnovšie zmeny odôvodňuje predovšetkým dôchodkovou reformou. Pripomína tiež opravu Vajnorskej radiály, ktorá si vyžiadala nasadenie náhradnej autobusovej dopravy s vodičmi v danom úseku. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Najnovšie úpravy grafikonu odrážajú celoslovenský problém s predčasnými dôchodkami, ktorý aktuálne riešia všetci dopravcovia na Slovensku," skonštatoval Chlebovec.



Tento problém spôsobila podľa mestského dopravcu nová sociálna legislatíva, teda možnosť odchodu do predčasného dôchodku 55-ročných a viac, spôsob výpočtu a aktuálna valorizácia dôchodkov. To mnohých vodičov motivuje ukončiť pracovný pomer a odísť do predčasného dôchodku. V rovnakom čase sa zároveň rekonštruuje Vajnorská radiála, ktorá si vyžaduje náhradnú autobusovú dopravu a vodičov v tomto úseku.



"Úprava grafikonu je dočasným opatrením súvisiacim s touto aktuálnou situáciou," poznamenal Chlebovec.



Novembrové obmedzenia premávky sa dotklo autobusových liniek 31, 57, 59, 61, 63, 66, 78 a 192. Na linkách sa predĺžili intervaly medzi spojmi o niekoľko minút. V prípade linky 192 ide o zrušenie premávky mimo špičky, teda medzi 9.00 a 14.00 h i posun konca popoludňajšej špičky o 20 minút skôr.



Mestský dopravca deklaruje, že napriek náročnej situácii, ktorá sa dotkla všetkých dopravcov na Slovensku, zabezpečuje naďalej všetky spoje podľa zverejneného cestovného poriadku a robí všetko pre to, aby minimalizoval dosahy na cestujúcich. "Rovnako aj pri tejto úprave grafikonu citlivo zvažoval dosahy na cestujúcu verejnosť," podotkol Chlebovec s tým, že pri linkách, kde došlo k zásadnejšej zmene, komunikovali zmeny aj na infotabuliach či letákmi priamo na zastávkach.