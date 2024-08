Opäť vypísali súťaže na nákup nových električiek v Bratislave

Bratislava 20. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) opätovne vypísal súťaže na nákup nových nízkopodlažných jednosmerných a obojsmerných električiek. Nakúpiť ich plánuje spolu 40 v celkovej predpokladanej hodnote vyše 150 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to z dvoch výziev na predkladanie ponúk, ktoré zverejnil bratislavský dopravca vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 16. septembra.



Predmetom zákaziek je rámcová dohoda na vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku spomínaných električiek s dĺžkou do 32,5 metra. Kapacita pri obojsmerných električkách má byť aspoň 230 cestujúcich a pri jednosmerných 240 cestujúcich. Zároveň v nich má byť podiel nízkej podlahy aspoň 85 percent a zákazky počítajú aj s riadiacimi, kamerovými, informačnými a tarifnými systémami.



Pôvodné verejné obstarávanie na nákup 40 nových nízkopodlažných električiek, ktoré bolo vypísané ešte v júni, dopravný podnik zrušil. Hovorca DPB Jozef Vozár vtedy pre TASR uviedol, že dôvodom boli opakované výpadky služieb Informačného systému Elektronická platforma verejného obstarávania.