Dopravný podnik Bratislava vypraví počas víkendu aj historické vozidlá

Bratislava 25. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) vypraví počas víkendových Bratislavských mestských dní flotilu historických vozidiel. Premávať budú na špeciálnych linkách. Jazda nimi bude bezplatná. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



Na električkovej linke A predstaví mestský dopravca niektoré zo svojich najvzácnejších vozidiel. Medzi nimi aj poslednú vyrobenú „drevenú“ električku v Československu, vozidlo #38 z roku 1959, ktorá vytvorí autentickú dobovú súpravu s vlečným vozňom #135 z roku 1954. Premávať bude taktiež električka typu T2 z roku 1959, ale aj jej nástupný model, električka T3 z roku 1964.



Trolejbusová linka H ponúkne prierez československým vývojom vozidiel. V uliciach sa objaví trolejbus typu 9 Tr či prvý československý kĺbový trolejbus Sanos z 80. rokov. Podľa mestského dopravcu ide o mimoriadne vzácne vozidlo, keďže sa v celom Československu zachovali iba tri kusy. Doplnia ho hranaté vozidlá 14 Tr a 15 Tr zo začiatku 90. rokov.



Na autobusovej linke M budú nasadené rôzne historické vozidlá. V sobotu (26. 4.) sa do ulíc vráti kĺbový Ikarus 280, autobus, ktorý bol s počtom 760 kusov najpočetnejším typom v dejinách bratislavskej MHD. Sekundovať mu budú dva krátke autobusy - TAM BUS (ikona 90. rokov) a Karosa ŠM 11. V nedeľu (27. 4.) sa budú môcť cestujúci zviezť kĺbovým autobusom TAM BUS, z krátkych vozidiel bude vypravená Karosa B 732 a prvý nízkopodlažný autobus Irisbus Citelis 12M.



Električková linka A bude premávať na trase Jesenského - Centrum - Americké námestie - Blumentál - Kapucínska - tunel - Most SNP - Jesenského.



Autobusová linka M bude premávať na trase Nové SND - Most Apollo - Sad Janka Kráľa - Most SNP - Nové SND.



Trolejbusová linka H bude premávať na trase Rajská - Kollárovo námestie - Hodžovo námestie - Hrad - Búdková - Depo Hroboňova a späť.



Historické linky budú premávať oba víkendové dni od 10.00 do 18. 00 h v 15-minútových intervaloch. Prestupy medzi linkami budú možné na zastávkach Most SNP, Vysoká/Kollárovo námestie a Mariánska/Rajská.