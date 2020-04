Bratislavský dopravný podnik otvoril opäť všetky svoje predajne

Bratislava 23. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) otvoril opäť všetky svoje predajne, a to v štandardnej otváracej dobe. Pri ich návšteve sa však musia zákazníci riadiť hygienickými predpismi. Dopravca o tom informuje na svojom webe.



Do predajní DPB je momentálne povolený iba vstup po jednej osobe, okrem predajne na Hodžovom námestí, kam môžu vstúpiť maximálne štyria zákazníci naraz. Dopravca vyzýva verejnosť, aby do predajní vstupovala iba v ochrannom rúšku, ktorým si bude zakrývať nos a ústa.