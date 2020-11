DPB plánuje celoplošnú výmenu zastaraných stĺpikov a označníkov

Bratislava 10. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava plánuje celoplošnú výmenu zastaraných typov stĺpikov a označníkov na zastávkach integrovanej dopravy za odhadovaných 2,5 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Dopravca plánuje vymeniť zastarané stĺpiky a označníky na zastávkach za nové moderné typy postupne počas štyroch rokov. Ich celkový počet bude zhruba 1500 kusov spolu s príslušenstvom. Celková odhadovaná suma tendra je 2 511 400 eur bez DPH. Nový typ označníkov bude podľa portálu imhd.sk zodpovedať tomu, ktorý sa od minulého roka používa na zmodernizovaných zastávkach električiek.



„Pôjde o známy modulárny typ definovaný v technických a prevádzkových štandardoch v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji," spresnil portál. Modernizovať sa majú podľa oznámenia o súťaži aj vývesné plochy na zastávkach.



Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do súťaže do 4. decembra. V ten istý deň sa majú ponuky aj otvárať.