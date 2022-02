Dopravnému podniku Bratislava pribudnú ďalšie autobusy i električky

Bratislava 9. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v hlavnom meste, rozšíri svoj vozový park o ďalšie nové autobusy i električky. Dopravca totiž zadal objednávky na celkovo 94 autobusov a po kontrole procesov súťaže je pripravený objednať aj nové nízkopodlažné električky. Pre TASR to potvrdil hovorca DPB Martin Chlebovec.



Bratislavský mestský dopravca uzavrel ešte v máji minulého roka rámcovú zmluvu na dodanie 70 nových kĺbových autobusov Otokar Kent C. Cena jedného vozidla je 254.950 eur. V rámci kontraktu objednal prvých 40 kusov, ktoré postupne začiatkom tohto roka zaradil do premávky.



"Na základe vykonaných testov a pozitívnych skúseností z premávky sme sa v krátkom čase rozhodli pre objednávku zvyšných 30 vozidiel, pričom sme využili možnosť doobjednať jeden kus moderného kĺbového autobusu navyše," priblížil Chlebovec.



Ide o nízkopodlažné vozidlá vybavené informačným systémom s reálnymi odchodmi MHD, kamerovým systémom, farebnými vonkajšími displejmi, wifi, USB nabíjačkami. Taktiež automatickými počítadlami cestujúcich, determálnymi oknami a výkonnou klimatizáciou, ktorá má v zime funkciu ohrevu priestoru pre cestujúcich.



V závere roka tiež DPB uzavrel rámcovú zmluvu za vyše 19 miliónov eur na dodanie 80 kusov nových krátkych autobusov (dĺžky 12 metrov) s totožnou modernou výbavou. Ide o typ SOR NS 12 Diesel. Na základe kontraktu podnik v týchto dňoch objednal 63 kusov vozidiel.



"Dodacia lehota je v oboch prípadoch stanovená do 12 mesiacov, avšak v uliciach Bratislavy sa môžu objaviť aj skôr," podotkol hovorca. V prípade nových nízkopodlažných električiek vyhlásil DPB začiatkom decembra 2021 víťazov súťaže na dodávateľa jednosmerných a obojsmerných vozidiel. Pôjde o 30 kusov jednosmerných a desať kusov obojsmerných nízkopodlažných električiek vybavených modernými technológiami. "K zadaniu objednávky príde po uplynutí kontrolných procesov súťaže," spresnil Chlebovec.



Nákup jednosmerných električiek bude financovaný z fondov Európskej únie (EÚ), na poskytnutie ktorých v auguste 2021 uzatvoril podnik s ministerstvom dopravy zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nákup obojsmerných električiek bude financovaný buď z dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta, ako jediného akcionára DPB, prípadne z vlastných zdrojov mestského dopravu či prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ.