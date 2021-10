Začína sčítanie cestujúcich MHD v Bratislave

Bratislava 16. októbra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa celomestské sčítanie cestujúcich. Výsledky mu následne poslúžia na lepšie plánovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Na sčítanie poslúži technológia automatického počítania. Dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.



"Bratislava sa neustále mení. Vznikajú nové štvrte, sťahujú sa sem noví obyvatelia a neustále sa mení aj to, ako ľudia cestujú. Chceme presne poznať to, kde, kto a v akom čase využíva MHD," približuje dopravca.



Celomestské sčítanie cestujúcich má dať odpovede na to, ktoré linky je potrebné posilniť, keďže kapacitne nestačia, ale tiež poukázať na to, ktoré menej vyťažené spoje treba optimalizovať a vozidlá s vodičmi využiť tam, kde sú potrebnejšie.



Dopravný podnik podotýka, že na sčítanie nejde najímať brigádnikov, ktorí by cestujúcich manuálne sčítali, ale nakupuje vozidlá s technológiou automatického počítania, ktorá bude umiestnená priamo nad dverami. "Takto vybavené vozidlá sa v nasledujúcich týždňoch postupne objavia vo všetkých linkách, aby sme získali dáta z každého spoja," doplnil DPB.