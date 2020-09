DPB spolu s mestom prinášajú v rámci týždňa mobility viaceré akcie

Bratislava 17. septembra (TASR) – Bezplatná jazda novými elektrobusmi, možnosť opravy bicykla u cyklodoktora, súťaž o 90-dňové predplatné cestovné lístky, ale aj 150 nových zdieľaných bicyklov. To je časť akcií, ktoré pripravil Dopravný podnik Bratislava v spolupráci s hlavným mestom pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Počas nadchádzajúceho víkendu budú centrom mesta premávať moderné elektrobusy v 15-minútových intervaloch. Linka M bude jazdiť od 10:30 do 18:00 po trase SND (zastávka električiek oproti historickej budove SND) – Námestie SNP – Štefánikova – Hlavná stanica – Šancová – Račianske mýto – Legionárska – Dostojevského rad – nábrežie – Mostová – SND.



Elektrobus predstaví DPB už aj v piatok v rámci akcie Do školy na bicykli 2020, ktorá je určená žiakom základných škôl. Žiaci zo škôl v Záhorskej Bystrici a Starom Meste si zasa spolu s mestskou políciou pripomenú pravidlá cestnej premávky.



Deti a mládež budú môcť súťažiť o tri 90-dňové predplatné cestovné lístky v súťaži MHD Bingo. Podmienkou je odfotografovanie sa s trolejbusmi a električkami aspoň na 14 linkách, fotografie môžu byť z interiéru aj exteriéru vozidiel.



V rámci mestského bikesharingu pribudne 150 nových bicyklov. Zvýšenie počtu súvisí aj s rastom počtu dokovacích staníc v uplynulých týždňoch a celkovým rozšírením systému do mestských častí Vrakuňa, Rača a posilnením na území mestskej časti Nové Mesto.



Hlavné mesto zároveň na budúci týždeň v utorok nainštaluje na Starom moste a na Dvořákovom nábreží sčítače cyklistov. Zabezpečiť by mali lepšie dáta pri navrhovaní možných cyklotrás. Chýbať nebude ani možnosť nechať si opraviť bicykel. Cyklisti tak budú môcť urobiť v pondelok od 17:00 do 19:00 na Primaciálnom námestí a v rovnakom čase v utorok na Dvořákovom nábreží.



Držitelia ročného predplatného lístka na MHD budú môcť využiť bezplatný jednorazový vstup do Historického múzea Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. V rámci Európskeho týždňa mobility budú tiež predstavené viaceré plánované cykloprojekty. Týkajú sa cyklotrasy Bosáková, Vlárska, Krížna, Záhradnícka, Rajská a Pri kríži.



"Na základe pozitívneho ohlasu počas minuloročnej akcie v rámci týždňa mobility pripravujeme trvalé riešenie na zníženie ceny za ročný predplatný cestovný lístok. Aj preto nie je možné ponúknuť jednorazovú zľavu na celoročný predplatný lístok počas Týždňa mobility," priblížila Rajčanová.



Na podporu verejnej dopravy bolo už pred časom spustené predlžovanie predplatených cestovných lístkov platných počas obmedzení pre pandémiu nového koronavírusu.



Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sa tento rok neuskutoční hromadná cyklojazda mestom, z rovnakých dôvodov nebudú vypravené ani historické električky.