DPB zlepšuje spojenia MHD v niektorých oblastiach

Bratislava 1. júla (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) zlepšuje od stredy spojenia v oblasti Drotárskej cesty, Horského parku, Nobelovej ulice, ale aj v lokalitách Ahoj a Briežky, či v centre mesta. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.



Dopravný podnik zavádza celodenné spojenie Drotárskej cesty s Hlavnou stanicou, čím vyhovuje požiadavkám obyvateľov. Dochádza k zlúčeniu liniek 41 a 64, pričom sa linka 41 predlžuje do trasy Búdková – Drotárska cesta – Hlavná stanica. Nasadené sú tiché a ekologické elektrobusy s vyššou prepravnou kapacitou.



Dopravný podnik zároveň posilňuje obsluhu lokalít Ahoj, Briežky a Nobelova ulica, a to zmenami na trasách liniek 51 a 151 a navýšením počtu spojov.



Linka 51 bude premávať na trase Vozovňa Krasňany – Nobelova – Vajnorská – MiÚ Nové Mesto a späť v celodennom intervale 15 minút počas pracovných aj voľných dní. Doposiaľ linka premávala každých 30 minút cez pracovné dni a každých 60 minút cez víkendy.



Linka 151 bude premávať v trase Trnavské mýto – Poliklinika Tehelná – OD Slimák – Lopenícka v celodennom intervale 30 minút počas pracovných aj voľných dní. Rozvíjajúca sa oblasť Ahoj a Briežky tak po novom bude mať zavedenú celotýždennú obsluhu mestskou hromadnou dopravou, doposiaľ mali cestujúci spojenie k dispozícii iba v špičkách pracovných dní.



Oblasť Riazanskej ulice budú aj naďalej obsluhovať v hustom intervale linky 50 a 98.



Zlepšuje sa aj obsluha Vlárskej ulice, všetky večerné spoje linky 209 budú premávať až k zastávke Národný onkologický ústav. Posilnenia sa dočkala aj linka 210, v exponovanej časti dňa bude premávať z doterajších desiatich minút každých 7,5 minúty a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých z doterajších 7,5 minúty na šesť minút. Hustejší interval má po novom aj linka 211.



V súvislosti so skrátením otváracieho času Tesco Lamač budú na nočnej linke N37 obojsmerne zrušené zachádzky k rovnomennej zastávke. Posledné dva odchody linky zo Záhorskej Bystrice (23.07 a 23.37 h) budú v smere Most SNP zmenené na odchody linky N37 v smere Hlavná stanica.