Dražba pozemkov pri areáli Mičurin sa nateraz skončila bez výsledku

Bratislava 6. októbra (TASR) - Dražba pozemkov pri areáli Mičurin pri Horskom parku v bratislavskom Starom Meste sa skončila v pondelok bez výsledku. Zapojené do nej bolo aj mesto Bratislava. Primátor Matúš Vallo spresnil, že vyvolávacia suma 13,5 milióna eur a aj znížená suma 12,9 milióna eur boli nad možnosti všetkých účastníkov dražby vrátane magistrátu.



„Pri tejto sume navrhovateľ dražbu ukončil. O termíne druhého kola dražby budeme informovať. Náš úmysel zachrániť tento areál pred developerskou výstavbou a vrátiť ho Bratislavčankám a Bratislavčanom naďalej pretrváva," uviedol na sociálnej sieti Vallo.







Súhlas s plánom magistrátu zapojiť sa do dražby o areál Mičurin vyslovili bratislavskí mestskí poslanci v septembri. Mesto poukazuje na situáciu, keď podľa neho hrozilo zničenie areálu v lukratívnej oblasti developerským projektom.



„Mesto si uvedomuje výnimočnosť tohto územia a aby sa podobná situácia nezopakovala, chceme ho definitívne ochrániť pre Bratislavčanov, ktorí Mičurin historicky využívali na oddych či záujmové aktivity,“ spresnila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Areál je podľa bratislavskej samosprávy v súčasnosti z väčšej časti uzavretý, oplotený a nie je prístupný verejnosti.



„Pozemky sú neudržiavané, zaburinené a v zanedbanom stave, rovnako aj priľahlý borovicový lesík,“ spresnil magistrát. Ide o areál, v ktorom sa nachádza letné kúpalisko či budova Ekoiuventy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto uviedlo, že kúpalisko, budova a ani pozemky, na ktorých stoja, nie sú súčasťou dražby.



Získanie areálu bývalej Ekoiuventy plánuje mesto Bratislava zrealizovať s podporou a finančnými zárukami zo strany ministerstiev a iných subjektov, ktoré sú naklonené vízii rozvoja územia v oblasti rekreácie so zachovaním jeho prírodných a kultúrnych daností. Budova Ekoiuventy a letné kúpalisko je v správe ministerstva školstva. „Areál Mičurinu je v rukách súkromníka Arca Capital, ktorý sa rozhodol ponúknuť ho do dražby," podotkla Rajčanová.