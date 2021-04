Bratislavská drotárska cesta môže byť zachovaná

Bratislava 1. apríla (TASR) – Drotárska cesta v bratislavskom Starom Meste by mohla byť pre budúcnosť zachovaná ako zelené pásmo verejnej zelene, prípadne park. Zároveň by sa nezrealizovala plánovaná výstavba, ktorá si prednedávnom vyžiadala kritizovaný výrub 85 stromov, na ktoré však bolo vydané právoplatné výrubové povolenie. Vyplýva to z návrhu riešenia situácie, ktorý na štvrtkovom brífingu predstavila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



"Stavebník je ochotný tento zámer predať. Našiel sa kupec, ktorý by tento zámer kúpil a pozemok na Drotárskej by zamenil s hlavným mestom za pozemok, na ktorom vlastní kupec stavbu, ale pozemok nie, pretože je mestský. Je to elegantné riešenie," skonštatovala Aufrichtová s tým, že výmera oboch predmetných pozemok je rovnaká.



Prípadnú zámenu pozemkov ako možné riešenie situácie požadovali miestni obyvatelia, aktivisti i viacerí miestni poslanci. Výmenou by následne došlo k sceleniu celého územia v okolí Drotárskej cesty, ktoré patrí hlavnému mestu. Výsledkom by tak mal byť zachovaný park na Drotárskej ceste, ktorý by mohol byť opäť zelenou plochou. Starostka síce pripúšťa, že investor by nemal taký príjem, ako očakával, poukázala však na to, že doriešené ešte nie sú viaceré súdne spory, podania a podnety zo strany verejnosti i samosprávy a je teda otázne, ako by stavebník nakoniec dopadol. "Verím, že sa to podarí a že sa mesto chopí tejto iniciatívy," poznamenala Aufrichtová.



Návrh riešenia vítajú aj mnohí miestni obyvatelia, ktorí proti výrubu stromov i výstavbe bojujú roky. "Má zmysel zapájať sa, má zmysel bojovať a ozývať sa. Vyzývam preto aj iných obyvateľov, aby si všímali, čo sa deje v ich okolí," zdôraznila obyvateľka Monika Hricáková. Občianka Jana Šturdíková zároveň pripomenula, že sú stále otvorené územné plány zón Slavín či Machnáč a obyvateľov vyzvala, aby sa do pripomienkovaných procesov zapájali.



Prípad na Drotárskej ceste podľa šéfky staromestskej samosprávy otvoril otázku prístupu k verejnej i súkromnej zeleni. Na miestnom úrade bol napríklad v kooperácii s aktivitami vypracovaný manuál, ako pristupovať k hodnoteniu výrubových konaní. Iniciovať prostredníctvom niektorých poslancov Národnej SR by sa mala aj zmena zákona o životnom prostredí. Týkať by sa mala napríklad rozšírenia okruhu účastníkov konaní vrátene výrubových.



Podľa stavebných povolení sú pozemky na Drotárskej ceste určené na zastavanie dvoma rodinnými domami, každý s tromi bytovými jednotkami s veľkometrážnou výmerou.