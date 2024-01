BSK dúfa, že myšlienka vyhlásenia NP Podunajsko nezanikne

Bratislava 13. januára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) mrzí rozhodnutie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) nevyhlásiť Národný park (NP) Podunajsko. Dúfa, že myšlienka jeho vyhlásenia nezanikne. Pre TASR to v reakcii uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Mrzí nás rozhodnutie aktuálnych predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR, ale zároveň chápeme, že vznik nížinného národného parku nemá na Slovensku obdobu a je potrebná dlhodobá diskusia napriek širokým spektrom dotknutých subjektov a vlastníkov pozemkov," povedala Forman. Podotkla, že navrhované územie národného parku sa vo veľkej miere prekrýva s chránenými územiami rôznych stupňov, kde ochrana prírody je zabezpečená a regulovaná aj územným plánom regiónu a jeho záväznými regulatívmi.



Myšlienka vzniku NP Podunajsko má podľa jej slov viac ako 30 rokov. "Za vznik nového národného parku sa postavila odborná, ale aj laická verejnosť, ale aj riaditelia národných parkov z Rakúska, Maďarska či Čiech," dodala s tým, že NP Podunajsko by v krajine vytvoril prepojenie medzi existujúcimi národnými parkami v prihraničnom území.



Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu vníma rozhodnutie nevyhlásiť NP Podunajsko veľmi negatívne. Poškodí to podľa neho prírodu, verejný záujem obyvateľov Podunajska i renomé Slovenska v medzinárodnom kontexte, keďže okolité štáty národné parky v oblasti Dunaja už vyhlásili.



NP Podunajsko, ktorý mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, podľa Tarabu nebude. "Mám absolútne negatívny názor na to, ako to plánovali, ako to robili, s nikým nekomunikovali a išli zaberať aj najúrodnejšie poľnohospodárske plochy. Takže v tejto veci sa teraz nerobí nič," povedal.