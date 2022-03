Edukačný program pre deti Budúcnosť INAK vedú aj v ubytovni Fortuna

Bratislava 21. marca (TASR) – Do programu Budúcnosť INAK, ktorý deťom zo základných škôl poskytuje priestor na rozvíjanie digitálnych zručností a podnikateľského myslenia, sa zapájajú aj deti a mladí ľudia z bratislavskej ubytovne Fortuna. "V rámci pilotnej, skrátenej verzie bude program trvať šesť mesiacov, do júna tohto roka," uviedla o programe a jeho realizácii v sociálnej ubytovni hovorkyňa hlavného mesta SR Dagmar Schmucková.



Program, za ktorým stojí Nadácia Pontis, vedie nízkoprahové zariadenie vo vlastnej réžii. "My poskytneme know-how, tréningy pre pracovníkov smládežou či pracovné listy amožnosť zúčastňovať sa na výletoch a ďalších aktivitách,“ priblížila Daniela Kellerová znadácie.



Po skončení skúšobnej prevádzky a vyhodnotení úspešnosti projektu plánuje Fortuna v tomto programe naplno pokračovať od 1. septembra 2022 počas nasledujúcich troch rokov.



Program, za ktorým stojí Nadácia Pontis, umožňuje deťom z rôznych sociálnych prostredí pracovať s technológiami, zoznamovať sa s fungovaním firiem, ale aj spoznávať osobnosti zo sveta biznisu, vedy, kultúry. Bratislava sa pripojila k Trnave či Zvolenu, mestám, v ktorých program už vyskúšali.