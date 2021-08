Exšéf EKO-podniku zobral úplatok za neukončenie nájmu parkoviska

Bratislava 24. augusta (TASR) – Úplatok bývalého šéfa EKO-podniku VPS v bratislavskom Novom Meste Vladimíra M. sa týkal neukončenia prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová. Vedúcej funkcie v podniku verejnoprospešných služieb sa následne vzdal.



„Ako riaditeľ príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti žiadal úplatok za to, že nevykoná úkony smerujúce k ukončeniu prenájmu parkoviska, ktoré má prenajaté súkromná spoločnosť," skonštatovala Tökölyová.



Polícia exriaditeľa EKO-podniku zadržala v piatok (20. 8.) popoludní, o jeho vzatí do väzby sa rozhodovalo cez víkend. Sudkyňa pre prípravné konanie však návrhu prokurátora na vzatie do väzby nevyhovela. „Prokurátor podal proti uzneseniu sťažnosť," doplnila Tökölyová.



Ku kauze úplatku sa na sociálnej sieti sa vyjadril napríklad novomestský miestny poslanec Jakub Mrva, podľa ktorého je mestská časť posledné roky magnetom na korupčné kauzy, poukazujúc na obvinenie starostu Rudolfa Kusého či kauzu dotácií niektorých bratislavských poslancov.



„Mrzí ma, že naša mestská časť zažíva opakovane hanbu a spája sa s korupciou viac ako ktorákoľvek iná mestská časť v Bratislave,“ zhodnotil Mrva. Kritizuje tiež chýbajúce informácie k objednávkam a výkonom súvisiacim s Tržnicou či lanovou dráhou. „Už dlhšie, spolu s kolegami, upozorňujem, že v Tržnici na Trnavskom mýte nie je všetko s kostolným poriadkom," napísala poslankyňa Katarína Augustinič.



Vladimír M. po prepustení z cely predbežného zadržania označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal. Na otázky TASR zatiaľ neodpovedal. Miestny úrad v reakcii na tieto udalosti plánuje skontrolovať zmluvy a objednávky tovarov a služieb, ktoré EKO-podnik v poslednom období uzavrel.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako je budova Tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa tiež koseniu i čistote verejných priestranstiev. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.