Bratislava finalizuje spustenie systému na nákup parkovacích kariet

Bratislava 9. septembra (TASR) – Hlavné mesto finalizuje spustenie systému na nákup parkovacích kariet do celomestskej parkovacej politiky s názvom Bratislavský parkovací asistent PAAS. Registrácie pre prvé zóny, Krasňany v Rači a Tehelné pole v Novom Meste, spustí 1. októbra. Návod zverejní v najbližších týždňoch. S kontrolami začne v novembri. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Obyvatelia prvých dvoch zón, ktorých sa regulácia týka, budú mať na registráciu mesiac a samotná regulácia parkovania a kontroly začnú od 1. novembra. Registrácia pre obyvateľov zóny Dvory 4 v Petržalke sa začne od 1. novembra a samotná regulácia parkovania od 1. decembra," priblížila Rajčanová.



Systém nákupu parkovacích kariet, rezidentských, bonusových, návštevníckych aj abonentských, má byť užívateľsky čo najjednoduchší. Znamená to napríklad, že dokladovať vzťah k vozidlu či trvalý pobyt v konkrétnej domácnosti nebudú musieť obyvatelia v papierovej podobe, ale systém to automaticky overí na základe osobných údajov, ktoré užívateľ vyplnil v elektronickom formulári.



Takáto funkcionalita pre vysúťaženého dodávateľa IT systému znamená aj potrebu spárovať jeho systém so štátnymi registrami, napríklad s katastrom nehnuteľností. "Pri integrácii systémov narazil dodávateľ na viacero problémov a na finalizáciu systému registrácií potrebuje viac času, ako pôvodne avizoval," poznamenala Rajčanová.



Hlavné mesto zbiera v mestských častiach dáta o obsadenosti parkovacích miest cez deň aj v noci, podľa toho sú navrhované lokality a časy regulácie. Od jari sú vyznačované parkovacie miesta v Krasňanoch v Rači, tento týždeň sa začalo s prácami aj na Dvoroch 4 v Petržalke. V najväčšej bratislavskej mestskej časti je zároveň pilotne testovaná efektívnejšia kontrola parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. Pripravované sú tiež projekty parkovacích domov a záchytných parkovísk, či mobilné aplikácie na platbu hodinového parkovného.



Bližšie informácie o pravidlách regulovaného parkovania sú zverejnené na webovej stránke www.paas.sk.