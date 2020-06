Bratislava finančne podporí projekty zamerané na boj proti drogám

Bratislava 2. júna (TASR) – Mesto Bratislava podporí neverejné subjekty v boji proti drogovým závislostiam. Na tento účel vyčlenilo 163 828 eur, ktoré prerozdelí medzi päť občianskych či neziskových organizácií. Zámer odobrili minulý týždeň bratislavskí mestskí poslanci.



Hlavné mesto podporí občianske združenie Prima sumou 23 936 eur na projekt Prima street. Organizácia pracuje s užívateľmi drog, ľuďmi z pouličného sexbiznisu a ľuďmi bez domova. Cieľom je ochrana verejného zdravia a zdravia klientov.



Projekt zahŕňa napríklad program výmeny ihiel, ošetrenie v teréne, psychologické poradenstvo. Taktiež distribúciu ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, potravinového servisu i osvetovú činnosť v komunite užívateľov a ľudí pracujúcich v sexbiznise.



Podporené bude aj OZ Odyseus sumou 35 176 eur na projekt Sociálne a zdravotné opatrenia pre vylúčené komunity na dosah. OZ Odyseus zapojí v rámci projektu do aktivít ľudí z komunity, ktorí pomáhajú so zveľaďovaním prostredia, kde sa najčastejšie zdržiavajú, a zabezpečí tak minimálne jednému človeku prácu na desať hodín týždenne. Celkovo sa predpokladá zapojenie desiatich ľudí z komunity.



"Zároveň medzi hlavné aktivity bude naďalej patriť terénna sociálna práca, výmena injekčných striekačiek a testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie," spresňuje združenie v materiáli, o ktorom rokoval bratislavský mestský parlament.



Venovať sa bude terénnej sociálnej práci, distribúcii zdravotníckeho materiálu a likvidácii i zberu infekčného odpadu, prevenčným aktivitám i aktivitám na upratovanie Stavbárskej ulice a jej okolia. Taktiež distribúcii ochranných pomôcok a dezinfekcie pre ohrozené komunity a potravinovej pomoci.



Magistrát prispeje 12 000 eur OZ Brána do života na program na prevenciu pre abstinujúcich drogovo závislých ľudí. Cieľom projektu je podporovať integráciu mladých abstinujúcich drogovo závislých ľudí po ukončení liečby a predchádzať negatívnym faktorom, ktoré im bránia plnohodnotne sa uplatniť v spoločnosti.



"Projekt im dáva možnosť zlepšiť si život, udržať si zamestnanie, dokázať lepšie bez agresivity komunikovať, naučiť sa žiť bez drog, zvýšiť si sebavedomie a dokázať nadväzovať plnohodnotné sociálne vzťahy," vysvetľuje združenie.



Preventívne programy v lokalite Kopčany, ktoré realizuje OZ Ulita, podporí mesto sumou 21 390 eur. Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí z ohrozených komunít o užívaní drog a rizikách, ktoré sú s tým spojené.



"V rámci projektu združenie chce poskytnúť pre mladých ľudí z cieľovej skupiny priestor, v ktorom by sa cítili dostatočne bezpečne na otváranie dôverných rozhovorov o téme užívania drog alebo iných tém, ktoré sú pre nich dôležité. Zároveň aktivitami plánuje prispieť k rozšíreniu možností trávenia voľného času pre mladých ľudí z ohrozenej komunity na sídlisku Kopčany," spresnila bratislavská samospráva.



Neziskovej organizácii Depaul Slovensko dá hlavné mesto 71 326 eur na projekt bezpečných nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova. Zámerom je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa eliminujú riziká ohrozujúce závislých ľudí bez domova alebo tých pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, a to zakúpením chýbajúceho vybavenia, zabezpečením zdravotných i iných služieb.