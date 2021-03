Grantový program Dobrý sused opäť podporí komunitné projekty

Bratislava 23. marca (TASR) – Grantový program Dobrý sused podporí aj tento rok zaujímavé projekty zlepšujúce život v okolí rafinérie Slovnaft. Finančná pomoc na zlepšenie sociálnych, kultúrnych či komunitných možností sa týka bratislavských mestských častí Vrakuňa, Ružinov a Podunajské Biskupice a obce Rovinka. Na granty je vyčlenených 30.000 eur. TASR o tom informovala Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá rovnako stojí za grantovým programom.



Grantový program Dobrý sused vo svojej jarnej výzve umožní iniciovať a podieľať sa na vzniku, obnove a rozvoji zaujímavých verejne dostupných lokalít. Žiadosti sa môžu týkať aj organizovania športových či kultúrnych aktivít. Požiadať o grant môžu nielen predmetné štyri samosprávy, ale tiež registrované mimovládne neziskové organizácie, materské, základné a stredné školy, ako aj centrá voľného času a komunitné centrá.



Dôležitým kritériom pri posudzovaní žiadostí o grant je aktívne dobrovoľníctvo a ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien vo svojej lokalite. Podstatná je tiež spolupráca žiadateľov so samosprávou či lokálnymi združeniami. Výška príspevku na jeden projekt je 4000 eur. Podporené projekty musia byť zrealizované do šiestich mesiacov od pridelenia grantu.



V minulom roku získalo podporu z grantového programu Dobrý sused desať projektov. Boli medzi nimi revitalizácia zanedbaného pozemku v Podunajských Biskupiciach a premena na workoutové ihrisko, zorganizovanie triatlonových pretekov Beh susedov Rovinka či obnova detských ihrísk vo Vrakuni.



Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti sú zverejnené na webových stránkach www.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk.