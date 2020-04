Bratislava hľadá dobrovoľníkov pre pomoc mestskému terénnemu tímu

Bratislava 3. apríla (TASR) – Pomoc ľuďom bez domova je pre súčasnú pandémiu nového koronavírusu veľmi dôležitá. Tvrdí to splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova Sergej Kára. Ľudia bez domova sú totiž podľa neho v tomto období obzvlášť zraniteľnou skupinou. Hlavné mesto preto hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli mestskému terénnemu tímu.



Ľudom bez domova poskytuje mestský terénny tím základnú starostlivosť, ako sú ochranné rúška, jedlo či potrebné informácie a rady. "Vďaka mimovládnym organizáciám a aj mestskému terénnemu tímu sa nám darí pomáhať. Chceme však pomáhať ešte viac, lebo situácia je vážna. Na to potrebujeme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v našom mestskom dobrovoľnom programe," povedal Kára. Tímu môžu dobrovoľníci pomôcť s rozdávaním jedla, hygienických pomôcok, dezinfekcie či poskytovať ľuďom bez domova potrebné informácie.