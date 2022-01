Bratislava hľadá nového riaditeľa mestského múzea

Bratislava 23. januára (TASR) - Mesto Bratislava hľadá nového riaditeľa pre mestské múzeum. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14. februára. Dlhoročný riaditeľ múzea Peter Hyross minulý rok požiadal o uvoľnenie z funkcie. Od apríla 2021 je vedením múzea poverená Zuzana Palicová.



"Medzi najväčšie výzvy patrí zefektívnenie riadenia Múzea mesta Bratislavy, posilnenie manažérskych kapacít, vytvorenie a napĺňanie programovej vízie prostredníctvom zbierkotvorných, výstavných, publikačných, programových, výskumných a ďalších aktivít," informovala TASR hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková.



Výzvou je aj vyrovnanie sa s ekonomickými dosahmi pandémie ochorenia COVID-19 a nevyhovujúcim stavom spravovaných objektov vrátane zbierkového fondu. Nového riaditeľa budú čakať aj zásadné projekty múzea, ktoré sa v tomto roku dostali do realizačnej fázy, ako aj iniciovanie a podpora rozvojových a inovačných projektov.



Múzeum mesta Bratislavy, najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku, tvorí sieť 11 stálych expozícií - tematických múzeí. Tie sú situované predovšetkým v historickom centre Bratislavy. Mimo neho sa nachádza národná kultúrna pamiatka Hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, zapísané v roku 2021 do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.