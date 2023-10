Bratislava hľadá riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy

Bratislava 11. októbra (TASR) - Hlavné mesto hľadá riaditeľa príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Vyhlásilo preto výberové konanie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky do 30. októbra (vrátane). Informuje o tom bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



Od úspešného kandidáta sa očakáva, že bude odborníkom na oblasť verejných priestorov, tvorby mesta a mestotvorných projektov na mikro a strednej úrovni (ulice, štvrte). Zároveň by mal rozumieť urbanizmu a rozvoju mesta na makroúrovni (územný plán).



Nový šéf mestského inštitútu by mal taktiež pokračovať v rozvoji verejných priestorov s dôrazom na koncepčný prístup, organizovaní urbanistických a architektonických súťaží či zdokonaľovaní participácie. Rovnako by mal naďalej participovať na tvorbe koncepčných a strategických dokumentov.



Metropolitný inštitút Bratislavy je koncepčný inštitút a realizátor v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a mestského rozvoja.